Alfonso Arús trae al plató de Aruser@s el viral de una joven donde cuenta el pequeño problema que ha tenido a la hora de renovar su DNI. "De tanto arrancarse pieles en el dedo, según ella, no tiene huella dactilar", cuenta el presentador del programa para presentar el vídeo.

"No tengo huella. Me muerdo los dedos desde hace años, no el 'pellejito', los dedos", señala la creadora de contenido en su vídeo, que explica la reacción del policía al ver que "no tiene huella" y cómo se muerde los dedos para que esto suceda. "He llegado a estudiar con celofán, guantes o esparadrapos puestos", añade. "Cuando me dice un policía, ¿pon el dedo aquí?, tiemblo", asegura la tiktoker.

Los tertulianos, asombrados, debaten en plató si es posible no tener huella dactilar y exponen casos donde han tenido problemas para que pudieran detectar sus huellas.