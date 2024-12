Una joven abre debate en redes sobre si hay que contar las infidelidades a tu pareja: "No siempre compensa"

¿Los cuernos se tienen que contar siempre? ¿Sí o no? En este vídeo puedes ver el viral de la joven que ha divido las opiniones en el plató de Aruser@s.

"¡Aquí hay tomate!", exclama Alfonso Arús, que presenta en el plató de Aruser@s el viral de la joven que analiza si los cuernos se deben contar o no a tu pareja. "¿Los cuernos se tienen que contar siempre?", lanza la joven a sus seguidores. Según ella, "quizás no siempre compensa".

"No estoy defendiendo los cuernos, pero si hablamos de un desliz, que no afecta a la funcionalidad de tu pareja, pues igual es mejor que te calles", opina la joven. Desde el plató de Aruser@s, para Patricia Benítez, si "la pareja está bien, no debería haber infidelidades". Ahora bien, según la colaboradora, hay dos tipos de cuernos: "Están los que son un 'calentón' y las que son sostenidas en el tiempo o con sentimiento. Si hay sentimiento, ¡dilo!".

Puedes ver el debate que se ha generado en el plató en el vídeo sobre estas líneas.