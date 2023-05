Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia "el zasca de Jorge Javier Vázquez" a Tamara Falcó. Y es que el presentador ha sido muy duro al hablar de la marquesa de Griñón. "Hay una Tamara, que es la que ven ustedes delante de la cámara, y otra detrás", ha afirmado rotundo Jorge Javier Vázquez, que explica que "cuando no la pillan" porque "sabe que no hay una cámara y no la está viendo gente es antipatiquísima".

"Y tengo pruebas", insiste el presentador en su crítica a Tamara Falcó. En el plató de Aruser@s analizan este 'dardo' a la hija de Isabel Preysler. Y es que ambos habían tenido un rifirrafe que parecía haberse solucionado cuando Tamara Falcó decidió entrar en directo en Sálvame para hablar de la infidelidad de Íñigo Onieva.

"Ella entró por teléfono y dio la exclusiva de todo el follón", recuerda Angie Cárdenas, que reflexiona sobre las palabras de Jorge Javier Vázquez.