Iñaki Urrutia, a los que "no regalan en San Valentín porque lo hacen cualquier día del año": "¿Qué diste en San Eustaquio?"

"¡A ver si lo que no te gusta es regalar y lo que tienes es una hostia!", comenta el humorista en su Instagram, donde reflexiona sobre los obsequios y San Valentín.

Alfonso Arús muestra en el plató el último 'zasca' de Iñaki Urrutia, donde el humorista carga contra los que "dicen que hay que regalar cosas cualquier día del año y no solo en San Valentín".

"Esos que dicen que no regalan nada en San Valentín porque es una estafa comercial para que gastemos dinero y que se puede regalar cualquier día del año... ¿Qué regalaste en San Eustaquio? Tampoco regalaste nada en Santa Brígida", dice el humorista, que no duda en lanzar un 'dardo' a "ese tipo de gente": "¡A ver si lo que no te gusta es regalar y lo que tienes es una hostia!".

Desde el plató de Aruser@s, Marc Redondo asegura que entra dentro de ese perfil. "Yo voy regalando todo el año, pero en San Valentín no acostumbro a regalar, ¡quizás me merezco una hostia!", bromea el colaborador.