Un balón silencioso, un tenedor eléctrico para comer espaguetis o un vaso que se fija a la mesa para que no se caiga son algunos de los productos anunciados en vídeos de TikTok que ha comprado y probado el 'streamer' vasco. El vídeo reproducido en Aruser@s se puede ver en su canal de YouTube.

El primero no resultó ser lo que Ibai esperaba, era una bola de gomaespuma. "No cumple su función", revela. El tenedor no ha triunfado y cree que entorpece la comida. Por último, el vaso que tiene un succionador en la parte inferior para evitar su caída tampoco ha superado la prueba.

Hans Arús discrepa con el creador de contenido en el plató de Aruser@s. El colaborador confiesa que lo utilizaba de niño y le iba muy bien. "Hay dos cosas que siempre han funcionado: la 'baticao' y el enrollador de espaguetis", sentencia Alfonso Arús.