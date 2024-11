"El protagonista esconde comida debajo de la mesa y el perro se piensa que es para él", explica Angie Cárdenas. Como se puede en el vídeo sobre estas líneas, el perro está mirando atentamente a la televisión cuando, de pronto, uno de los actores con una hamburguesa en la mano. El pobre, que no entiende lo que está ocurriendo, se acerca a la televisión para intentar comer lo que tiene el actor en la mano.

"Acerca su boca a la pantalla a ver si cae algo", ríe la colaboradora Angie Cárdenas. "Me sorprende porque los perros tienen el olfato muy desarrollado, ¿no ve que no huele nada?", pregunta Tatiana Arús. "Parece que tiene más la vista desarrollada", responde Angie Cárdenas, a lo que Alba Gutiérrez añade: "Come con los ojos".