La asociación PETA y numerosos animalistas han protestado por los vídeos que la modelo de Playboy Francia James publica en sus redes sociales utilizando animales para sus selfies.

La bióloga del programa, Evelyn Segura, coincide con los críticos: "Son vídeos muy provocativos y no me refiero a la poca ropa que pueda llevar esta modelo de Playboy, si no al método que utiliza la modelo parra llamar la atención de sus seguidores", ha dicho.

"Poniendo alimento en su escote o en su piel como cebo para los animales que van a lo que van, a la comida y así logra estas situaciones", explica la bióloga que lamenta que haya quien se divierta con estos vídeos aunque considera que "lo hacen por desconocimiento".

"Nadie puede estar de acuerdo en un maltrato de este tipo ni en pervertir un comportamiento de un animal para conseguir más seguidores en redes sociales. No hay justificación"

