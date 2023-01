Las medusas que estamos habituados a ver no son, ni mucho menos, como esta, que tiene un metro de diámetro. Aruser@s Weekend se hacía eco de la aparición de este enorme ejemplar de medusa (ver el vídeo) en una playa de las costas argentinas, en Mar de Plata. "Esto pica o te devora directamente", preguntaba Alfonso Arús. La experta en animales, Evelyn Segura, cortaba las risas del plató: "Mucho cuiado porque incluso muertas, pican", En el vídeo que acompaña a esta noticia puedes escuchar su explicación sobre por qué las medusas son peligrosas aún cuando ya están muertas y aparecen varadas en la playa. La recomendación de Segura es la de no tocarlas ni con un palo por su gran poder hurticante. "Cuidado, no nos envalentonemos", decía.