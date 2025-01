El entrañable vídeo viral del bebé que le regala una rosa a la niña que le gusta: "Es un romanticón"

Apenas acaba de aprender a caminar, pero este bebé ya es todo un casanova. Con decisión y determinación, avanza hasta su querida amiga para regalarle una rosa roja. La escena, como no podía ser de otra manera, acaba con un beso.

El amor no tiene edad y eso es algo que queda patente en este vídeo viral del que se hacen eco en Aruser@s. En él somos testigos de un momento lleno de ternura en el que un bebé que apenas acaba de aprender a caminar le regala una rosa roja a la niña que le gusta con motivo de su cumpleaños.

La escena, que parece sacada de una película romántica, conmueve a los colaboradores y al presentador de este programa matinal. "Primero la niña se asusta, porque va caminando hacia atrás", comenta Alfonso Arús. Pero después, deja el miedo a un lado para dar un paso adelante y plantarle un beso a su enamorado.

"Es un romanticón", asegura Hans Arús. "A mí, lo que no me cuadra es que el niño va con la rosa para darle un besito, pero no se quita el chupete", bromea Angie Cárdenas.