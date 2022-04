El Sevilla ha intervenido en Aruser@s para realizar su delirante análisis de la actualidad. En esta ocasión, el vocalista de Mojinos Escozíos ha puesto el foco en el escándalo de Gerard Piqué relacionado con su papel como comisionista en el traslado de la Supercopa a Araba Saudí.

"Yo no sabía que existía este trabajo", ha afirmado El Sevilla, para después afirmar que él ya no quiere cobrar sueldos, sino comisiones. También ha compartido con la audiencia que se ha planteado preguntarle a Piqué cómo se hizo, presuntamente, con esas comisiones millonarias: "Si lo hago, me cobrará una comisión".

Por otra parte, El Sevilla ha lanzado una petición a Alfonso Arús: "No sé si usted puede mover los hilos para hacerme el comisionista de Aruser@s". Para concluir, ha remachado: "Por fin, con 51 años, ya tengo claro lo que quiero ser de mayor. Yo de mayor quiero ser comisionista".