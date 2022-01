La madre de Iñaki Urdangarin se ha pronunciado sobre las fotografías de su hijo con Ainhoa Armentia. Además, la madre de Armentia también ha sido preguntada por los medios. El Sevilla solo ve en esto "más problemas".

El humorista, al enterarse de esto, ha visto claro un parecido de Urdangarin con el rey emérito ya que le imagina hablando con su madre diciéndole: "¿Por qué no te callas?". Algo parecido que imagina El Sevilla que ha podido decirle Ainhoa Armentia a su madre, aunque ambas les contestaran a sus respectivos hijos: "Hablo porque me da la gana que por eso te he parido".

El Sevilla sigue creyendo que esta relación tiene lugar de continuación en Abu Dabi...