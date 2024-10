Blanca Palomaacudía a los Premios de la Academia del Perfume Edición 2024 cuando, de pronto, la pregunta del reportero le pilló por sorpresa en el photocall. Que Isabel Pantoja vende Cantora es un secreto a voces y la cantante fue preguntada por si tenía intención de comprar la finca de la tonadillera.

"¿Comprarías cantora?", le pregunta el reportero a la cantante, que no puede evitar reírse: "¿Yo? No sé lo que tiene que costar eso, no sé quién lo va a poder pagar". "Cariño, ¡si estoy de alquiler!", bromea Blanca.

Los tertulianos de Aruser@s estallan de la risa con la divertida respuesta de Blanca Paloma.