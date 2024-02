Investigadores han descubierto la cobra más grande del mundo en Ecuador. Concretamente, en la selva Amazónica. El animal sobrepasa los siete metros y medio. La bióloga Evelyn Segura explica que no es que sea la primera vez que se ve esta especie, sino que es la primera vez que se extraen conclusiones de que se trata de una especia nueva. "No es que no lo hayamos visto nunca", insiste.

La experta señala que gracias a los análisis genéticos se han tomado muestras y se ha podido concluir que no es una anaconda verde, como se creía. Sino que se trata de dos especies muy distintas. "Comparten tan solo un 95% del ADN", añade.