La cobra de María del Monte a Inmaculada Casal cuando la intenta besar en directo: "Ha perdido la cabeza"

Pablo Alborán, María del Monte y Karina han confesado en este vídeocómo fue su reacción después de que Juanma Moreno les llamara para informarles de que les entregaría la Medalla de Andalucía. "Tengo muchos años, pero me ha rejuvenecido mucho porque casi nadie se acuerda de Karina nada más que cuando viene Eurovisión", ha destacado Karina, que ha explicado que el presidente de la Junta de Andalucía la llamó por teléfono el domingo por la tarde mientras estaba en el parque con sus nietos.

Por su parte, Pablo Alborán ha confesado que se pensaba que era una multa: "Me llamó el presidente y pegué un bote porque no entendía muy bien para qué me llamaba". "Estaba un poco en tensión sin saber si había hecho algo o tenía una multa o algo", ha desvelado, entre risas, el cantante. Por último, María del Monte ha desvelado que hace unos años tuvo una conversación con su pareja, Inmaculada Casal, sobre el tema: "Le dije que algún día se alinearían los planetas y me lo darían".

Estas últimas son las que han protagonizado el momentazo del Día de Andalucía cuando la periodista entrevistaba a su pareja en directo. En el momento de despedir a María del Monte, Casal ha intentado darle un beso al más puro estilo Iker Casillas y Sara Carbonero en la final del Mundial, pero lo que ha recibido ha sido una cobra. "Esta niña ha perdido la cabeza", ha destacado María del Monte muy sorprendida mientras que la periodista no ha podido contener la risa mientras afirmaba: "La emoción hay que compartirla y no me dejan". Puedes ver el momentazo en el vídeo que hay a continuación.