La familia Campos no deja de crecer y la feliz noticia de la futura paternidad del hijo de Carmen Borrego ha sido acogida con entusiasmo por los miembros más mediáticos de la familia.

"¡Bisabuela! Te voy a contar una anécdota graciosa de mi nieto. Cuando me llamó para decirme que se iba a casar le dije: "¡Ay, qué alegría más grande que ya quería yo que me hicieran bisabuela!' y me contestó: 'Abuela, que yo solo he dicho que me voy a casar'", cuenta emocionada ante la prensa María Teresa Campos.

La futura tía abuela, Terelu Campos se muestra también muy contenta, pero advierte: "Yo no voy a ser de quedarme con el niño para que salgan por las noches, ya lo digo". Ante las preguntas de la prensa, Terelu confiesa que prefiere que el bebé sea un niño. "Ya hay muchas niñas en la familia".