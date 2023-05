Alfonso Arús celebra en el plató de Aruser@s la reaparición de Carmen Lomana, quien ha desvelado el complicado estado de salud que ha vivido después de que la semana pasada fuera operada de un tumor en la carótida. Ella misma se descubrió un bulto en verano cuando se estaba poniendo unos pendientes.

"Me estoy recuperando fenomenal", cuenta Carmen Lomana, que afirma que le han quitado "una pelota" y destaca que con el vendaje en la cabeza parecía "que venía de la guerra". Preguntada sobre qué tipo de tumor es, Carmen Lomana afirma que aunque lo sabrá el miércoles, "el 90% es benigno".

Además, Lomana afirma que ahora no tiene que hacer nada: "Lo que hago siempre, una vida sana y que no me dé el sol". Además, la famosa afirma que "todo es cuestión de actitud": "Lo puedes tomar a la tremenda o positivamente, y a mí no me gusta ni dar pena ni quejarme".