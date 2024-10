Carmen Lomana ha acudido a los Premios 'Bazaar Women of the Year', donde se premian a mujeres extraordinarias. Allí, la socialité ha hablado sobre la polémica en torno a Íñigo Errejón tras ser acusado por varias mujeres de agresión sexual. "Para empezar, consejos vendo que para mí no tengo", destaca Carmen Lomana en referencia a las declaraciones del hasta ahora portavoz de Sumar en contra del acoso sexual.

"Tiene cara de niño pervertido", critica duramente Carmen Lomana, que asegura que es "igual que Jaimito el de los chistes con esa cara de asustado". Preguntada sobre si le ha sorprendido, Carmen Lomana responde: "Me ha sorprendido, pero me ha sorprendido más las que han ido con él, algunas, sabiendo y teniendo noticias de cómo era".