"Iñaki López critica y lanza un zasca al nivel político", destaca Alfonso Arús que enseña en el plató de Aruser@s el vídeo del presentador de Más Vale Tarde criticando "el bajo nivel de los políticos a la hora de expresarse". "El hecho de que un político insulte no significa que todos los demás se sumen a un coro de insultos que llenan las redes sociales y que es bastante lamentable".

"Me refiero a Óscar Puente, a Miguel Ángel Rodríguez, me refiero a llamar hijo de puta al presidente del Gobierno, me refiero a lo que nos tienen acostumbrados nuestros políticos", insiste Iñaki López. Unas tajantes palabras que apoyan desde el plató de Aruser@s, donde lamentan esta actitud de algunos políticos.