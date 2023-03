"Yo soy una mujer que no ha tenido suerte en el amor", lamenta Bárbara Rey en el podcast de Briten y Xuso Jones, del que podemos ver un fragmento que ha recogido Aruser@s en el vídeo principal de esta noticia. La artista analiza los motivos de su mala fortuna con los hombres y llega a una conclusión. "Está mal que yo lo diga, pero quizá era demasiado guapa y demasiado atractiva para un hombre normal. Como que les daba miedo", reflexiona.

Bárbara Rey cree que "se podría haber casado con alguien así (millonario), como han hecho muchas, sin quererle, y tener una vida cómoda", pero recalca que a pesar de todo lo que se he dicho de ella, no puede estar "con un hombre al que no quiera".

La actriz se atreve a dar una inicial de ese posible pretendiente. "Efe", confiesa. "¿Franco?", bromea la presentadora del podcast. "Oye, si hubiera estado vivo, ¿quién sabe? Con haberle cantado 'Pena, penita, pena', cae", contesta con gracia la entrevistada.