"Yo esperaba la sorpresa después de que el médico le dijera 'no, que me he equivocado, en vez de dos son tres o cuatro'", reconoce muy sorprendida Tatiana Arús tras ver las imágenes de la enorme y extraña barriga de esta mujer, embarazada de gemelos.

"Esta barriga en forma de pepino... no sabemos si es de niño o de niña", duda Angie Cárdenas. "Pero, habrán pesado 5 kilos cada uno, mínimo", observa Alba Gutiérrez. El vídeo, que se ha convertido rápidamente en viral, también muestra a los bebés recién nacidos, y, efectivamente, comprobamos que están bien creciditos.

Alfonso Arús también está bastante impresionado. "Independientemente del volumen, la forma es rara". Y es que, los aruser@s no encuentran una explicación a esta extraña tripa de embarazada.