Angelina Jolie reaparece en el Festival de Cine de Londres mientras recibe grandes críticas por dar vida a la mítica soprano Maria Callas en 'Maria', la nueva película dirigida por Pablo Larraín. La actriz ha deslumbrado en el photocall con un traje negro de Dolce & Gabbana."Sin embargo, lo que ha sorprendido es que de nuevo, es cierto que no posan juntos, pero va acompañada del rapero de 40 años que se llama Akala", avanza Tatiana Arús.

"Yo no entiendo de hombres, pero ese tío es feo", apunta Alfonso Arús, desatando la risa en el plató de Aruser@s. "¡Suerte que no lo he dicho yo!", le contesta Tatiana. "Lo siento pero, para Angelina Jolie, es un bajonazo", añade el presentador del programa.

Angie Cárdenas asegura que "para el año que viene" seguro que está en "la lista de los hombres más sexis". "¡Ya veréis!", afirma.