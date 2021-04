Una ambulancia que se dirigía a auxiliar a un hombre que había sido atropellado ha acabado embistiéndolo.

El conductor no vio a la víctima, que estaba tendida en el suelo tras el accidente, y acabó pisándola con la rueda al llegar al lugar.

En este vídeo de Aruser@s puedes ver el momento de la segunda embestida que recibió el hombre.

