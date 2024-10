El príncipe Harryha llegado a Reino Unido para presidir la entrega de los Premios 'Wellchild', del que es patrocinador desde los últimos 15 años. "No sabemos si en esta visita fugaz a Londres se va a reunir con su padre", explica Tatiana Arús, que detalla que el marido de Meghan Markle se está alojando en un hotel cerca del Palacio de Buckingham.

"No se van a ver, lo digo yo", afirma Alfonso Arús, que pregunta a Patricia Benítez por su hermano favorito: "Yo al principio de todos los tiempos, cuando Guillermo era jovencito, era de Guillermo, luego me pasé a Harry y ahora soy de Guillermo otra vez". "Claro, como tiene esa barba perfectamente descuidada", destaca Alfonso Arús del príncipe Guillermo, del que, eso sí, afirma que no enseñan su mejor foto en plató: "Aquí tiene una cara de bobo...".