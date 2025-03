Alfonso Arús reflexiona sobre Elon Musk: "Una persona inteligente puede comportarse como un imbécil"

Alfonso Arús defiende la crítica de Antonio Resines a Elon Musk: "No ha mentido. "Una persona inteligente puede comportarse como un imbécil. No tiene que ver una cosa con la otra".

Antonio Resines ha cargado contra Elon Musk asegurando que le "parece un imbécil". "Es un tarado importante, en cualquier pueblo... bueno, no se puede decir, pero me habéis entendido todos", asegura el actor s en el programa 'RH+'. Además, Resines reflexiona en este ´video: "No se entiende que en la Casa Blanca, que es la residencia del presidente de EEUU que representa a todos los norteamericanos, haya un imbécil con una gorrita y con un niño pequeño diciendo gilipolleces todo el rato".

"Razón no le falta a Resines", contesta Alfonso Arús, que defiende que el actor "no ha mentido" porque "una persona inteligente puede comportarse como un imbécil". Además, aunque el presentador reconoce que Musk se ha hecho multimillonario siendo inteligente apostilla que "una cosa no quita la otra".