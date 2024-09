Enrique Ponce se ha despedido de Las Ventas tras 34 años de carrera como matador de toros. Una de las grandes invitadas al evento ha sido su pareja, Ana Soria, quien se ha mostrado muy nerviosa en la entrada al recinto. "¿Es cierto que os vais a mudar a un chalet?", pregunta una reportera a la pareja del torero, que responde tajante: "Hoy no es el día para hablar de eso".

"Estoy un poco nerviosa, no es el momento para esas preguntas", insiste la joven a la reportera, quien le pregunta si está todo bien. "Toda muy bien", responde Soria. Después de ver el momento, Alfonso Arús se confiesa en el plató de Aruser@s: "A mí como los toros no me gustan, no he ido nunca ni iré jamás".