El pasado viernes, Kate Middleton anunció en un comunicado emitido a través de la BBC que padece cáncer, poniendo fin a los cientos de rumores que surgieron tras su desaparición de la vida pública hace ya algunos meses. El motivo de no haber hecho pública con anterioridad su enfermedad, explicaba la princesa, respondía a la forma de tratar el asunto "de una manera apropiada" para sus hijos.

En Aruser@s analizan el mensaje de la princesa de Gales y aplauden su valentía. "Kate Middleton ha decidido coger el toro por los cuernos y comunicar de una manera certera aquello que no han sabido comunicar los especialistas, tantos como 50 que tiene a su disposición, pero que desde luego, no han estado demasiado afortunados". Las reacciones de la prensa, estudia Alfonso Arús, "han sido todas muy positivas en cuanto a la puesta en escena, el discurso, el temple y el mensaje en sí, que ha sido claro, conciso y esperanzador".

"El que haya aparecido sola y no con Guillermo da una muestra de fuerza, de que no necesita a nadie a su lado", reflexiona Tatiana Arús. "Esto ha cerrado muchas bocas que estaban dando pie a muchos rumores", afirma Alba Sánchez. "No se hubiera liado como se ha liado si hubiéramos tenido este comunicado antes", lamenta Angie Cárdenas por su parte.

Para Arús, lo que ha pasado ha sido "un sinsentido". "No es cuestión ahora de dar lecciones a toro pasado, pero, ante el silencio de Kate Middleton, una de las posibilidades, no hace falta ser muy inteligente, era que no estuviera bien físicamente. Es decir, no es una gran sorpresa este anuncio. Luego, incidir en el tema de las presuntas infidelidades, de la crisis matrimonial, tener que desmentir por parte de una tercera persona que ha habido una relación... me parece absolutamente gratuito". Ahora, "incluso la prensa más agresiva ha cerrado filas a su alrededor".

Carlos III ha sido un apoyo fundamental para ella en este proceso. Ambos coincidieron en el hospital e incluso paseaban juntos por los pasillos. "Él ha dado un golpe sobre la mesa, apunta 'The Mirror' asegurando que va a reaparecer el 31 de marzo, con motivo del domingo de Resurrección. Va a presidir una de las misas que se suele realizar en la capilla de San Jorge. Quiere dar una muestra de unión y fortaleza, además de echar un cable a su nuera".