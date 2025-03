Alfonso Arús alucina con la reacción de la gente al ver una paloma en un desfile: "Es la prueba de que en la moda hay mucha tontería"

"La prueba de que en la moda hay mucha tontería es que en la Semana de la Moda de Parísha aparecido una paloma y hay gente que piensa que es parte del espectáculo", afirma Alfonso Arús, que destaca que hay gente que destaca la "buena idea que ha tenido Chanel". Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el momento en el que "todo el mundo coge el teléfono móvil y está más atento a la paloma".

"Es una rata del aire que se ha colado en la pasarela", insiste el presentador de Aruser@, que analiza junto a las colaboradoras los looks de las estrellas que fueron al desfile como Camila Cabello, Úrsula Corberó o Carlota Casiraghi. "Lleva un look que puede ser de ahora o de hace 60 años", destaca Alfonso Arús de la hija de Carolina de Mónaco, que afirma que no ve "innovación por ningún lado". "Es la gracia", afirma Tatiana Arús al presentador, que asegura que "Chanel no tiene más imaginación" por lo que no ve la gracia por ningún lado.