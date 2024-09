Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s las novedades en la familia de Isabel Preysler. Y es que Julio José Iglesias ha homenajeado a su padre en el Festival Starlite, donde ha acudido su primo, Álvaro Castillejas, quien espera a su primer hijo junto a su mujer. La feliz pareja ha anunciado que será niño y se llamará Nicolás, como el abuelo materno.

Por otro lado, Tatiana Arús muestra en el vídeo principal de esta noticia una fotografía que Tamara Falcó ha borrado de sus redes sociales junto a Íñigo Onieva: "El problema es que yo ya había hecho captura de pantalla porque realmente me quedé impactada después de ver a Íñigo Onieva de esta guisa". "No me extraña que la borrara", destaca Alfonso Arús, que confiesa que pensaba que el empresario era Jaime de Marichalar.

Por su parte, la colaboradora afirma que pensaba que "se trataba de una fiesta temática": "Todo el mundo decía que Íñigo era Josie". "Imagino que Íñigo le dijo que hiciera el favor de borrar eso", destaca Tatiana Arús.