Alejandro Abad carga contra Eurovisión: "Si Beyoncé fuera de Toledo y Ed Sheeran de Soria..."

Alfonso Arús enseña la nueva crítica de Alejandro Abad a Eurovisiónen este vídeo, donde "pone un caso extremo e hipotético" sobre "si Beyoncé fuera de Toledo y Ed Sheeran de Soria": "Si juntos presentaran una canción al Benidorm Fest producida por Queens y John, si no fueran amigos del asesor o de los asesores y no accedieran a sus conductas corruptas, no llegarían ni al Benidorm Fest".

"Ha puesto un caso extremo", asegura Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde, además, destaca que "han cambiado a los productores de la canción de Melody". "Me parece perfecto lo que hace", asegura Angie Cárdenas de Alejandro Abad, al que defiende: "Si te importa Eurovisión tienes que ser el azote para que cuente".