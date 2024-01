'Zazza, el italiano' entra con Apatrullando en una vivienda de la Cañada Real, donde una familia está celebrando una fiesta navideña en el patio con música. La gente baila y canta y el ambiente es distendido, hasta que Zazza escucha a una mujer pedir leña y le pregunta por la falta de luz. "¿Lleváis tres años sin luz? ¿Qué está pasando?", pregunta el italiano, tras lo que un hombre le pide al cámara que "corte eso".

"Me han dejado un poco sin palabras porque nos han invitado dentro, pero al preguntarle por la luz me han pedido que corte y se han puesto un poco nerviosos las personas que estaban cerca. Son barrios donde te sientes muy bien, normalmente no pasa nada, pero se pueden poner un poquito tensos en un momento y pasas de ser amigo a pedirte que te vayas", expresa estupefacto Zazza en la Cañada Real, quien reconoce que se marcha, porque no quiere pasar mucho más tiempo en ese sitio.