Mamen Mendizábal pregunta a Isabel Gemio cómo vivió el bulo de Ricky Martin, el perro y la mermelada. La presentadora, que en aquel momento ya no estaba en e programa, cuenta a Mamen Mendizábal que no era capaz de ver 'Sorpresa, sorpresa' tras su marcha y recuerda cómo vivió el bulo de Ricky Martin.

"Estaba recién parida, con un bebé todos los días en brazos", cuenta Isabel Gemio, que en esos momentos ya no era la presentadora de 'Sorpresa, sorpresa': "Mi hijo acababa de nacer el 30 de enero". "Imagínate cómo estamos las mujeres recién paridas y yo tenía mucho dolor por no haber continuado con 'Sorpresa, sorpresa'", recuerda la presentadora, que confiesa que "no era capaz de verlo" porque le hacía daño: "Entonces no recuerdo cómo me llegó la noticia".