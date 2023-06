Más de 20 víctimas denunciaron a Albert Cavallé entre 2014 y 2018. Una de ellas fue Sandra, quien en 2016 fue a comisaría e identificó a Albert en una rueda de reconocimiento, después de que él la estafara en la venta de un coche. La cara de Cavallé ya estaba en los ficheros de los Mossos, tal y como señala Mamen Mendizábal en Anatomía de.

Otra de las denunciantes fue Laura, a la que Albert envió este audio en 2017: "Me la suda haber salido en el periódico y en la tele, nena. Tú ves una cosa por la tele y al día siguiente no te acuerdas". En ese momento, Cavallé ya había aparecido en varios programas de televisión, la Policía le seguía la pista y ya era conocido como el 'estafador del amor', pero eso no le frenaba.

Para ella, Cavallé se llamaba Pablo Angosto y decía ser hijo de millonarios. Tras dos noches de pasión en el hotel Princess de Barcelona, le estafó 10.500 euros. Además, a Maryluz, el 'estafador del amor' le sacó 3.000 euros en varias tandas, con el gancho de arreglarle los papeles del permiso de trabajo.

Y ante Lucía, Cavallé se presentó como un exitoso agente de Bolsa, su perfil preferido para conseguir dinero de sus víctimas. "Yo voy por la calle tan tranquilo, sigo yendo a mis hoteles, sigo siendo papá, y eso nunca lo vas a poder evitar", afirma presuntamente el hombre en un audio aportado por una víctima.

En 2017, Albert ya es un experto y se prepara para dar uno de sus mayores golpes: el cometido a Alicia. Con ella, se pasa a la Medicina. Empezó sacándole pequeñas cantidades de dinero, y acabó con 50.000 euros.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo durante los últimos años la cuenta corriente de Albert Cavallé ha aumentado proporcionalmente al número de mujeres que ha engañado.