Si la condición para que Albert Cavallé no entre en la cárcel es devolver el dinero y no volver a delinquir, algo falla, porque en mayo de 2021 fue detenido acusado de estafar a una mujer con esclerosis múltiple. La enfermedad de Marta no le frenó.

"Yo creo que el delito más grave de Cavallé está por juzgar todavía, que es la estafa de la que presuntamente es víctima una mujer con esclerosis. Tenía unos problemas de salud tan graves que tenía que anotar todo porque la enfermedad le afectaba a la esfera de la memoria la discapacidad que tiene, por lo que tenía que anotar todas sus claves bancarias, y él ve eso inmediatamente y se instala en su casa y roba todo lo que puede robar y le quita todas las claves", señala Manu Marlasca, jefe de investigación de laSexta, quien indica que "los los Mossos calculan que le ha sacado 70.000 euros a una mujer que ni siquiera cree que ha sido estafada". "Fue una amiga la que le convence a Marta y le dice incluso que le ha comprado a Albert una moto", subraya Marlasca.