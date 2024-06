La noche del 19 de octubre de 1989 un grave incendio amenazaba la seguridad de la central nuclear de Vandellòs I, en Tarragona. Allí estaba cubriendo el suceso Xavier Samarra, periodista del Diari de Tarragona, quien recuerda cómo la prensa estaba esperando a que el alcalde diese explicaciones sobre lo que estaba pasando.

"Nos dijeron que se había producido un incendio, pero que no había ningún tipo de riesgo", recuerda. De hecho, quitó importancia al suceso diciendo que "se habían quemado unos cables".

Josep Maldonado, delegado de la Generalitat en Tarragona, también restó importancia al suceso diciendo que "se había producido un pequeño conato de incendio en la zona exterior". Con esto, tal y como se puede ver en este vídeo, aclaró que hacía referencia al "exterior de la zona nuclear". Sin embargo, esto no era así.

Pero algo no cuadraba. "Nos dimos cuenta de que no era un conato de incendio porque había muchos vehículos de Policía, Guardia Civil, bomberos y ambulancia", comenta Xavier Samarra, quien llegó a la conclusión de que "por un incendio no se moviliza tanta gente".