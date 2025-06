Zaida Cantera opina sobre la posición de Pedro Sánchez: "Es lógico recelar cuando te advierten sobre alguien en quien confías"

La exdiputada socialista analiza la actitud de Pedro Sánchez ante el caso y expone su postura sobre si, en su opinión, el presidente conocía o no la implicación de Santos Cerdán en la trama.

La exdiputada Zaida Cantera ha intervenido en Al Rojo Vivo para valorar la posición del presidente Pedro Sánchez en el marco del caso Koldo-Cerdán-Ábalos. Cantera ha ofrecido una reflexión desde una perspectiva personal y humana, subrayando la complejidad emocional que puede atravesar quien se ve envuelto en un contexto de traición cercana."Cuando tienes al lado a una persona en la que has depositado tu confianza, y alguien viene a contarte algo grave sobre ella —además en un entorno que ya consideras hostil y agresivo hacia ti—, es humanamente comprensible que receles, que desconfíes de lo que te dicen", ha explicado.

Cantera ha insistido en que esta reacción no busca justificar nada, sino entender la dimensión emocional y psicológica que puede influir en la toma de decisiones. "Todos somos seres humanos. A mí también me ha pasado. Puedes descubrir algo perverso de alguien íntimo que jamás habrías imaginado", ha dicho.

Pero ha sido clara al remarcar que esta comprensión del comportamiento no implica impunidad:"Y lo quiero dejar claro: esto no es exculpatorio. Yo se lo he dicho por activa y por pasiva: la responsabilidad ni se comparte ni se delega, se asume".