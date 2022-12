La tensión en las calles tras las manifestaciones de esta semana no se ha tranquilizado. Algunos colectivos creen que se está actuando con demasiada contundencia ante estos grupos que protestan contra los desahucios y los ERES.

Jesús López Pintos, Secretario General de la Confederación Intersindical Gallega, fue detenido la semana pasada tras la jornada de protesta en contra de los recortes del PP.

Jesús López denuncia maltratos por parte de los policías que le detuvieron, no sólo físicos, si no también psíquicos. Jesús se reunió junto con sus compañeros de profesión delante del lugar en el que se inauguraba la campaña electoral gallega para exigir que no les "roben sus derechos y los de la clase trabajadora".

El Secretario General de CIGA fue detenido durante 15 horas totalmente incomunicado, y estuvo esposado tres horas. Declara que unos compañeros intentaron entrar en la comisaría para ver cómo estaba y fueron brutalmente agredidos. También denuncia que le llevaron a una parte de la comisaría sin cámaras y allí un policía le propinó una paliza "mientras sus compañeros le aplaudían".