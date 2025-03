Urquizu desvela qué le dijo un líder territorial del PP: "Los que mandan en el partido son los barones: son los que están marcando el paso a Feijóo"

Tras el discurso de Carlos Mazón sacando pecho de sus Presupuestos con Vix y criticando con dureza al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, Ignacio Urquizu, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid analiza que la estrategia del president de la Generalitat Valenciana es la de "intentar salvarse dentro de un contexto donde lo tiene bastante mal y además está arrastrando a su partido".

Porque Urquizu tiene claro que "Feijóo no ha sido capaz de tomar una decisión respecto a Valencia y quiere parecer ahora, no sé si como imagen o como algo real, que está avalando la estrategia de Mazón de pactar con Vox".

Sin embargo, según el profesor, "todo ello no solo está lastrando al PP valenciano, sino también al nacional. Mazón se está convirtiendo en un lastre para el PP y Feijóo está uniendo su futuro al de Mazón", por lo que "el PP tiene muchos problemas para convertirse en una alternativa", afirma.

Pero "¿por qué Feijóo y la dirección nacional del PP no es capaz de apartar a Mazón? ¿Tú lo entiendes", le pregunta Antonio García Ferreras en el debate de Al Rojo Vivo. La respuesta de Urquizu parece contundente: "Hablando con un líder del PP, que suena a veces en las encuestas para ser líder nacional, me decía: 'Ignacio, no te equivoques: ahora mismo los que mandamos somos los barones del PP porque somos los que tenemos recursos, presupuestos, consejeros, asesores... Tenemos muchas cosas que no tienen en Génova'".

Por tanto, refiere el profesor, "los que realmente tienen el poder son los barones que son quienes están marcando el paso a Feijóo y eso le debilita como líder, y provoca que tenga un problema de autoridad dentro del partido como en su día le pasó a Pablo Casado", por lo que "Mazón tiene algunas ventajas sobre Feijóo y es que el presidente de una comunidad autónoma y Feijóo sólo es líder de su partido que es como no serlo de nada. O Feijóo da un golpe en la mesa o acabará dejando de ser el líder del PP", finaliza. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.