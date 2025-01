Urquizu analiza la razón por la que Trump tiene éxito: "Tiene que ver con la erosión que está habiendo de la democracia"

El profesor de Sociología de la UCM ha analizado cuál es la razón por la que personas como Donald Trump están comenzando a tener tanto éxito. "La gente no está contenta con el funcionamiento de las democracias".

Ignacio Urquizu ha destacado en Al Rojo Vivo que lo verdaderamente importante de la victoria de Donald Trump es analizar por qué personas con las cualidades del presidente de Estados Unidos están teniendo tanto éxito.

El profesor de Sociología de la UCM ha confesado que él cree que se debe a la "erosión que está habiendo de la democracia" en las últimas décadas, y es que ha asegurado que la gente "no está contenta" con el funcionamiento de las democracias.

"Hay muchos intereses, la sociedad es plural, los procesos son lentos y uno no puede hacer lo que quiera en política", ha destacado, señalando que todo esto está haciendo que las personas perciban la democracia como algo que "no es eficaz" y que no permite "tomar decisiones rápidas sobre problemas complejos".

Urquizu ha explicado que en este momento es cuando surgen figuras como las de Trump, que dicen que "lo solucionan en cinco minutos y que conseguirán cambiar el mundo con una firma".

"Esta política de mensajes sencillos sobre problemas complejos se está extendiendo en muchos lugares y eso erosiona la democracia", ha advertido.