El expresidente de Estados Unidos, derrotado en los pasados comicios de noviembre de 2020, Donald Trump, ha asegurado que tiene en mente volver a presentarse a las elecciones presidenciales, previstas para el año 2024.

En una entrevista con un periodista de la cadena Fox, afín al exmandatario, Trump no ha dudado en abrir la puerta a dicha reelección: “Digo esto, lo estoy viendo muy en serio; más allá de la seriedad. Desde un punto de vista legal todavía no quiero hablar de ello todavía, es demasiado pronto”, indica.

En este sentido, de acuerdo con el analista y experto en política estadounidense, Pedro Rodríguez, esto es una muestra de que el expresidente “ya está planeando las venganzas” contra los miembros del partido votaron a favor de su 'impeachment'.

“Está diciendo que si alguien quiere donar dinero, que se lo manden a él directamente, no al Partido Republicano”, concluye el experto. Junto con eso, cabe recordar que en Estados Unidos la ley dictamina que un presidente no puede permanecer en su cargo durante más de dos legislaturas. Pero este no fue el caso de Trump, ya que solo pudo sostener su cargo en la Casa Blanca durante cuatro años. Así, cabría la posibilidad, a pesar de que el empresario no haya querido entrar en asuntos legales, de una futura campaña republicana con él como candidato.