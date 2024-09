El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha insistido este jueves que "no hay un plan B" para la crisis migratoria y que la única solución es la reforma de la Ley de Extranjería. Asimismo, ha contestado a las críticas del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, asegurando que se está equivocando en la dirección de sus críticas tras afirmar que se siente "engañado y decepcionado" por el Gobierno.

"Tendría que estar molesto con el Partido Popular. El PSOE votó 'sí' al texto y sigue buscando soluciones para la acogida de menores migrantes", ha defendido el ministro Torres en una entrevista este jueves en Al Rojo Vivo. Pese a asegurar que no hay plan B a la modificación de la Ley de Extranjería, ha afirmado que los menores migrantes no acompañados no quedarán en desamparo ni "se han roto" las negociaciones pese a las duras críticas, tanto del PP como del Ejecutivo canario.

En cuanto a la revelación de una reunión que se pretendía secreta entre el Gobierno central, el Ejecutivo canario y el PP, ha asegurado que el portavoz parlamentario socialista Sebastián Franquis "no dijo ni el día de la reunión ni los contenidos ni quiénes estuvieron en la reunión", sino que contestó a unas declaraciones del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, en las que aseguraba que el Gobierno no se había reunido en agosto y los 'populares'. "Lo que dijo es que era falso y es falso", ha afirmado.

El ministro ha confirmado que se ha negociado en secreto con el PP y Clavijo, añadiendo que ha estado hasta el fin de semana pasado hablando con ambas partes. "Yo interlocutora con ambos, y les pasé información sobre menores", ha sostenido y ha afirmado que han estado preguntado para saber con qué recursos estaban trabajando las comunidades autónomas y les ha pasado información sobre los menores distribuidos. "Fue hasta este domingo, hasta que por sorpresa vi el lunes lo de Clavijo", ha desvelado, pero ha subrayado que él y en el Gobierno "son conscientes de lo que ocurre en Canarias y Ceuta".

"No hay plan B"

Torres ha destacado que sabe que los menores están "hacinados" y ha destacado que la única solución es que sean distribuidos entre las comunidades autónomas. "Es lo que hemos puesto sobre la mesa", ha indicado y ha añadido que el PP "es el partido con el que más habló" y del que más cuestiones se introdujeron. Y piensa que si se hubiera aprobado la proposición de ley urgente, se habría solucionado esta crisis, pero el "PP ha votado 'no'". Asimismo, dice que han pedido "más negociaciones, pero todo eso no tiene nada que ver con la urgencia que tiene Canarias".

No obstante, ha asegurado los menores acompañados no estarán en desamparo pese a las amenazas de considerarlo competencia del Estado. "Eso es imposible, la ley del menor están por encima. La tutela de los menores que vienen la tienen las comunidades autónomas. No pueden quedar desamparados", ha aseverado, aunque dice que "no pueden ser responsabilidad" solo de las comunidades que reciben gran parte de la migración: "De eso se trata el texto". Un texto, añade, que el PP "evitó que se admitiera ni siquiera a trámite", de ahí que pensara que las "críticas de Clavijo" fueran dirigidas al partido que votó 'no'.

En caso de que no se llegara a un acuerdo entre los 'populares' y el Gobierno central y canario, ha dicho que "no hay plan B porque estamos hablando de una competencia de las CCAA". "El Estado nunca ha tenido competencia de los menores. El plan es modificar el marco legislativo", ha señalado, concluyendo que las negociaciones "no se han roto" y ha pedido "sentido común y no buscar culpables". "Le pido al PP que diga 'sí'", ha finalizado.