Toni Cantó dejaba Ciudadanos ayer tras abandonar la reunión de la Ejecutiva de forma abrupta y muy enfadado con la línea seguida por Inés Arrimadas. Hoy, un día después, el actor y político se reafirma en sus palabras.

Dice Cantó ante los micros de laSexta que está "decepcionado" con la política. "Sigo creyendo en el partido, pero no creo en quien lo dirige", señala Cantó al explicar que estos años se ha dedicado con mucha intensidad a este trabajo.

Cantó, que por el momento mantiene la militancia en Ciudadanos, también ha respondido a los que le preguntan sobre un posible fichaje por el Partido Popular. "Los que habláis de esto me sobreestimáis. Lo que le quiero decir a la dirección de mi partido es que hoy me quedo en paro, no tengo sueldo y no voy a aceptar de quienes se apoltronan en su asiento, lecciones de nada", explica. Y añade: "Soy un hombre libre y haré lo que me dé la gana". Aunque dice que no ha "recibido oferta de Génova".

Sí tiene en cambio varias ofertas de productoras de televisión para volver a su anterior trabajo, como actor, que dice, "creo que voy a aceptar".

Begoña Villacís, que forma ya parte de la Ejecutiva de Concentración creada por Inés Arrimadas, se ha pronunciado sobre las opciones de futuro de su ya excompañero de partido. "No veo a Toni Cantó como número dos de Ayuso en Madrid", explica. Señala que es una apreciación personal por lo que conoce y aprecia a Cantó en lo político y también en lo personal y por las conversaciones sobre política que ha tenido con él. "Me decepcionaría mucho", añade.

Cantó se ha mostrado hoy de nuevo muy afectado, al igual que a la salida ayer de la Ejecutiva de Cs, cuando denunciaba que "Inés Arrimadas podía elegir entre proteger al partido o proteger a su ejecutiva, he pedido la dimisión de la Ejecutiva Permanente y no se ha permitido que se vote. Hay que asumir responsabilidades y ellos no lo están haciendo", decía.