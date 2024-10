Isabel Pastor charla con Teófilo, un hombre que ha ayudado a rescatar a una mujer embarazada que quedó atrapada en plena DANAcon su coche en la zona comercial de Alfafar. "Cuando comenzó la riada una señora iba en posición donde iba la corriente, entonces el coche se le frenó y se le apagó", cuenta el hombre, que recuerda cómo la mujer "gritaba que no podía salir". "Iba subiendo la corriente de agua", relata Teófilo, que recuerda cómo había alrededor de unas 50 personas.

"Esa señora estaba ahí gritando que estaba embarazada y que no podía salir y me entró una impotencia...", recuerda el hombre, que explica cómo al haber vivido alguna situación parecida, se quitó los pantalones y fue a rescatarla. "Fue muy duro, pasé un camión y llegué donde estaba ella, que me preguntaba qué hacía", relata Teófilo, que recomendó a la mujer salir del coche mientras la gente les gritaba que estaba subiendo la corriente.

"Le abrí la puerta y llegaron más personas con cuerdas", explica el hombre, que la sacó del coche y la dejó en un lugar seguro: "Fue algo impresionante, me va a marcar muchísimo". "Aunque he vivido eventos más difíciles, este me marcó porque había muchas personas mayores y niños", explica el hombre, que afirma que subieron a la gente a una azotea. Teófilo ha vivido otras catástrofes en Ecuador y no puede contener las lágrimas al contar su testimonio.