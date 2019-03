¿Por qué piden 17 años de cárcel para Iñaki Urdangarin?

EL ANÁLISIS DE INÉS GARCÍA

Todo depende del duque de Palma, pero, colabore o no, lo que apunta la prensa es que Iñaki Urdangarin pasaría sí o sí por prisión. La Fiscalía habla de 17 años de cárcel si no coopera con la justicia, es decir si no reconoce los delitos que se le imputan.