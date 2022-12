Hoy entra en vigor el pago del 10% de los medicamentos hospitalarios en enfermos crónicos. "El Gobierno ha perdido la cabeza y ya no sabe por dónde sacar dinero", afirma Tania Sánchez. La diputada de IU en la Asamblea de Madrid no le ve ningún sentido a este nuevo copago farmacéutico, y recuerda que son muchas las familias las que en estos momentos no reciben ningún tipo de ingreso económico. "Me parece vergonzoso. Si estas medidas afectarán a algún familiar de los gobernantes no actuarían de esta manera".

Ninguna comunidad autónoma aplica hoy el copago, ni siquiera las gobernadas por el Partido Popular. Carmelo Encinas no entiende cómo se le puede pedir a los más enfermos y necesitados que paguen sus medicamentos. "Es un sistema cruel e injustificado. Es una medida innecesaria, ya que lo que van a recaudar es muy poco. No tiene sentido, a alguien se le ha ido la cabeza", explica Encinas.

Eduardo Inda se pregunta qué hace Ana Mato aún al frente de la cartera de Sanidad. "El Gobierno ha metido la tijera de forma equitativa en todos los departamentos, y muchas veces eso es una gran injusticia. No todos los ministerios son iguales".