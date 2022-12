La presidenta de la Junta de Andalucía ha intervenido en directo en 'Al Rojo Vivo' para explicar cómo se enteró de que el ejército de Estados Unidos podría utilizar las bases de Rota y Morón. Al respecto, ha dicho que "no tiene sentido al descoordinación de las instituciones frente al ébola" y que "los ciudadanos esperan seguridad de sus gobernantes y lealtad".



En este sentido, Díaz ha declarado que "el Gobierno de Andalucía merece estar informado de lo que se habla con Estados Unidos y los ciudadadanos merecen estar informados de lo que se habla con Estados Unidos y los ciudadanos mercen explicaciones para que no haya alarma social".



La presidenta de la Junta ha justiciado que "si se produce un caso de contagio de ébola habrá que saber si se deriva al hospital de referencia en Andalucía o al Carlos III" y que "esto no puede ser un tema con el que haya información clara".