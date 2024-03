Salvador Illa, candidato del PSC en las elecciones catalanes del 12 de mayo, parte como uno de los grandes favoritos para ganar en los comicios autonómicos, si bien necesitará una mayoría suficiente para quebrar una posible alianza independentista. ¿Lo ve probable? Si bien no se 'moja' en el baile de estimaciones y apoyos, cree que está en una "posición óptima para obtener la confianza de los catalanes" a través del planteamiento que promueve, "que no es otro que pasar página a unos años que no han sido buenos para Cataluña. Unir y servir a los catalanes, poniendo como primera prioridad del autogobierno los servicios públicos".

En esta línea, y frente a las declaraciones de líderes independentistas como Jordi Turull -quien recientemente dijo que repetiría el referéndum del 1-O y lo haría incluso mejor-, el candidato del PSC cree que "la mayoría de la ciudadanía no está en esto ya", y ha ahondado en esta cuestión: "Están preocupados por tener las infraestructuras actualizadas a las necesidades de Cataluña, para hacer frente a una sequía que está causando muchos perjuicios a la economía, para tener una educación que no esté a la cola de España, para progresar en energías renovables".

La ciudadanía, según ha insistido Illa, ya no está "para repetir una cuestión que dividió a los catalanes". Considera el candidato socialista que "este es el sentir en Cataluña, con una mayoría que pide abrir un tiempo nuevo, el tiempo de unir otra vez a los catalanes con unos servicios públicos de calidad". El dirigente catalán ha negado que el referéndum sea algo a negociar con Puigdemont y los independentistas: "De ninguna manera. Ni con Junts ni con nadie. Pensamos que la fortaleza de la democracia quedó contrastada en la forma en la que se superaron los acontecimientos de 2017".

"Desde esta fortaleza, hemos sido partidarios de una actitud de generosidad y de mano tendida para recuperar la convivencia; normalizar institucionalmente, socialmente y políticamente Cataluña". En contraposición, ha continuado Illa, "lo otro sería incidir en la división, y los socialistas no están en ello". El candidato del PSC no cree tampoco que la explosión del 'caso Koldo' y su influencia en el PSOE vaya a afectar de manera negativa a su candidatura de cara al 12M. "En la pandemia, que viví en primera persona, salió lo mejor de la condición humana, fue la norma de conducta muy mayoritaria en España".

"Frente a esto, hubo episodios de lo peor de la condición humana, que vengan de donde vengan reprocho". Ha asegurado, respecto a esta cuestión, que el PSOE "ha actuado con una contundencia clara en esta cuestión". Finalmente, preguntado por si defiende un trato fiscal especial para esta comunidad, Illa ha señalado que defenderá "un modelo de financiación justo que no vaya en detrimento de las posibilidades de desarrollo, que son muchas. Que no sea una camisa de fuerza que impida desplegar todo su potencial, en el marco multilateral que corresponde a Cataluña".