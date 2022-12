La Audiencia de Palma suspende, de momento, la imputación de la infanta Cristina. Ramón Pérez Maura sostiene que "el caso no está cerrado, ya que pueden aparecer pruebas nuevas". El periodista no está sorprendido por la decisión de la Audiencia, ya que "la imputación del juez Castro estaba llena de suposiciones que no eran suficientes para una imputación".

Salomé García defiende que la decisión de la Audiencia "no es una buena noticia para la infanta". "La decisión deja a la infanta en una especie de purgatorio". La periodista recuerda que "no hay precedentes en los que un imputado cuente con la ayuda de la Fiscalía y la abogacia del Estado". Para Antonio Miguel Carmona, "si cualquier ciudadano hubiese sido copropietario de Aizoon, estaría ya imputado".

La Audiencia de Palma, además, insta al juez Castro a poner un plazo máximo a Diego Torres para que presente todos los correos electrónicos que tenga en su poder. No quieren que el exsocio de Urdangarin maneje a su antojo el ritmo de la investigación.