El sacerdote Luis Rodríguez Patiño pide la excomunión de banqueros y políticos corruptos. Se trata de un cura ya conocido por su rebeldía contra las jerarquías y la propia Iglesia en muchas ocasiones. Rodríguez asegura que los políticos corruptos "practican la usura y colaboran con ella", y se remite a textos bíblicos para avalar sus acusaciones.

"Las preferentes están produciendo muertes y familias completamente desesperadas. Los causantes son Bankia, los banqueros corruptos y aquellos que colaboran con ellos", explica el sacerdote. No obstante, reconoce que no todos los políticos son corruptos, y espera que "haya muchos más políticos que luchen por el bien común".

Luis Rodríguez insiste en que quiere luchar por la "verdadera Iglesia, la Iglesia de los sacerdotes a pie de cañón", y señala que desde la Iglesia no le han dado ningún toque de atención por sus declaraciones. "Me dejan por imposible. Más expedientes no me pueden abrir, asi que me dejan que hable lo que quiera".

El sacerdote señala que le teme más a "un toque de atención de Dios". Luis Rodríguez desea que los políticos corruptos se arrepientan, pero defiende que "la caridad de la Iglesia venga tras el cumplimiento de la Justicia".