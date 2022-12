POLÉMICA POR NO DESPLEGAR UNA PANCARTA POR BLANCO

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid explica en Al Rojo Vivo que no cree que se hayan equivocado por no desplegar una pancarta en la fachada del Ayuntamiento por Blanco. Dice que "las descalificaciones del PP no le merecen ningún bien a la memoria de Blanco" y que "es un homenaje puntual": "No podemos hacer eso todos los días en los que hay algo que conmemorar".