La izquierda está fragmentada, más rota que nunca y con una ascensión sorprendente de Podemos. Para Tania Sánchez, diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, "lo importante es que las elecciones europeas dejan claro que en España hay una base social amplísima que quiere apoyar por el cambio de proyecto de país".

La política de Izquierda Unida afea el discurso de Chacón y afirma que hay que poner encima de la mesa un debate “que no sólo sea de métodos. Muchos partidos han hecho primarias abiertas y el resultado no ha sido espectacular. Es el momento de hablar sobre cuál es el proyecto de país". Sánchez considera que el PSOE no ha sabido responder a esta pregunta.

"Si su modelo es Matteo Renzi, el modelo es el gran pacto de coalición que defiende Felipe González", afirma la diputada de IU.

Carme Chacón explica que "Renzi perdió tres candidaturas y volvió a intentarlo con naturalidad. Tres proyectos de país con apertura. Es una persona a la que hay que escuchar mucho y muy bien. Habla con un lenguaje directo respondiendo a los problemas de la gente. No a la gran coalición pero si necesitamos pactos y consenso entre los partidos".